بالصور.. عنابة تحتفل بالسنة الأمازيغية الجديدة 2969

اشرف توفيق مزهود والى ولاية عناية على الاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة 2969.

الحفل الذي أقيم بدار الثقافة محمد بوضياف، تخللته تكريمات لباحثين في التاريخ القديم و لوحات فنية تراثية رائعة.

ببهو دار الثقافة محمد بوضياف قام والي الولاية بتدشين معرض للحرف و الصناعات التقليدية والمخطوطات والاكلات الشعبية .

ومن ساحة الثورة تنقل الوالي الى مركز الترفيه العلمي اين دشن معرض في النشاطات التقليدية من تنظيم مديرية الشباب و الرياضة

وكانت الاجواء احتفال بساحة الثورة أمام المسرح الجهوي عز الدين مجوبي

حيث اشرف الوالي على اضافة اللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية في اللوحة التعريفية لمقر ولاية عنابة عند المدخل الرئيسي.