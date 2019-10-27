بالصور.. عنابة تفوز بالمرتبة الأولى للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء

فازت مدينة عنابة بالمتربة الاولى للطبعة الثانية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء التي تنظها وزارة البئية.

وحلت في المرتبة الثانية مدينة أم البواقي، فيما حلت في المرتبة الثالثة مدينة بوسمغون بولاية البيض.

وجرى سهرة اليوم حفل توزيع الجوائر بحضور وزراء الشؤون الدينية والصناعة والموارد المائية والطاقة والاتصال والفلاحة والرياضة والمدير العام للأمن وبعض الولاة وبرلمانيين وممثل عن المؤسسة العسكرية.

هذه الجائزة المنظمة من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة شاركت فيها 42 بلدية ممثلة لـ 25 ولاية.