بالصور.. عناصر الخضر في جولة استرخائية قبل مواجهة غينيا الاستوائية

أجرى تعداد المنتخب الوطني، جولة استرخائية، ظهر اليوم الأربعاء، قبل المباراة التي ستجمعم بمنتخب غينيا الاستوائية، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات “كان 2025”.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، صور للاعبي الخضر، خلال هذه الجولة الاسترخائية التي أجروها بمحيط مقر اقامتهم.

وظهر قائد الخضر رياض محرز، وبقية زملائه، خلال جولتهم هذه، في معنويات عالية، وتركيز كبير.

يذكر أن المبارة اليت ستجمع المنتخب الوطني، وغينيا الإستوائية، مقررة انطلاقا من الخامسة مساء، بملعب “مولاي الحسن”.