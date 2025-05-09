بالصور.. عناصر المنتخب المحلي في جولة استرخائية قبل مواجهة غامبيا

أجرت عناصر المنتخب الوطني للمحليين، صباح اليوم الجمعة، جولة استرخائية، قبل المباراة التي ستجمعهم بمنتخب غامبيا.

ونشرت الفاف، عبر موقعها الرسمي، مجموعة من الصور، لأشبال المدرب مجيد بوقرة، خلال جولتهم الإسترخائية بمحيط مقر اقامتهم بعنابة.

وظهرت العناصر الوطنية، بمعنويات عالية، وفي أتركيز كبير، قبل ساعات قليلة عن موعد انطلاق مباراتهم.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ونظيره الغامبي، برسم الدور التصفوي الأخير المؤهل لبطولة “ّالشان”، مقررة أمسية اليوم الجمعة، انطلاقا من الساعة السابعة.