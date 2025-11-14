بالصور.. عناصر المنتخب الوطني تؤدي مناسك العمرة

أدت عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس الخميس، مناسك العمرة، عقب فوزهم في المباراة التحضيرية التي جمعتهم بمنتخب زيمبابوي.

واستغل عناصر المنتخب الوطني، تواجده بمدينة جدة السعودية، عقب مباراتهم ضد زيمبابوي، من أجل آداء مناسك العمرة.

وتم تداول عدة صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لمعظم العناصر الوطنية، على غرار عمورة، مازة، رزقان، في الحرم المكي، خلال آدائهم العمرة.

يذكر أن المنتخب الوطني، ويعد فوزهم في المبارة التحضيرية ضد زيمبابوي، بثلاثية نظيفة، سيخوصون مباراة تحضيرية ثانية ضد السعودية، تحضيرا لنهائيات “الكان”.