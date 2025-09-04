بالصور.. عناصر المنتخب الوطني في جولة استرخائية قبل مواجهة بوتسوانا

أجرت عناصر المنتخب الوطني، جولة استرخائية، قبل المباراة التي ستجمعهم أمسية اليوم الخميس، بمنتخب بوتسوانا.

ونشرت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، مجموعة من الصور، لرفقاء القائد رياض محرز، خلال جولتهم الإسترخائية بمحيط مقر اقامتهم بتيزي وزو.

وظهرت العناصر الوطنية، بمعنويات عالية، وفي أتركيز كبير، قبل ساعات قليلة عن موعد انطلاق مباراتهم.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ونظيره البوتسواني، لسحاب تصفيات كأس العالم 2026، مقررة أمسية اليوم الخميس، على الثامنة ليلا، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.