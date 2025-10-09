بالصور.. عناصر المنتخب الوطني في جولة استرخائية قبل مواجهة الصومال

أجرت عناصر المنتخب الوطني، جولة استرخائية، قبل المباراة التي ستجمعهم أمسية اليوم الخميس، بمنتخب الصومال.

ونشرت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، مجموعة من الصور، لرفقاء القائد رياض محرز، خلال جولتهم الإسترخائية بمحيط مقر اقامتهم بوهران.

وظهرت العناصر الوطنية، بمعنويات عالية، وفي أتركيز كبير، قبل ساعات قليلة عن موعد انطلاق مباراتهم.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ضد منتخب الصومال، لحساب تصفيات كأس العالم 2026، مقررة أمسية اليوم الخميس، على الخامسة مساء، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.