بالصور.. عناصر المنتخب الوطني في جولة استرخائية قبل مواجهة السودان

أجرت عناصر المنتخب الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، جولة استرخائية، قبل موعد مباراتهم الأولى في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستجمعهم بمنتخب السودان.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صور للاعبي المنتخب الوطني، خلال جولتهم الاسترخائية، التي كانت في محيط مقر إقامتهم.

وأظهرت الصور التي نشرتها الفاف، رفقاء القائد رياض محرز، في تركيز كبير، ومعنويات عالية، قبل موعد انطلاق مباراتهم ضد منتخب السودان.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره السوداني، مقررة أمسية اليوم الأربعاء، بملعب “مولاي الحسن”، انطلاقا من الساعة الرابعة مساءً.