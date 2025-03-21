بالصور.. عناصر المنتخب الوطني في جولة استرخائية قبل مواجهة بوتسوانا

أجرت عناصر المنتخب الوطني، صباح اليوم الجمعة، جولة استرخائية، قبل المباراة التي ستجمعهم بمنتخب بوتسوانا.

ونشرت الفاف، عبر موقعها الرسمي، مجموعة من الصور، لرفقاء القائد رياض محرز، خلال جولته الإسترخائية بمحيط مقر اقامتهم ببوتسوانا.

كما استغلت العناصر الوطنية، هذه الفرصة أيضا، لاجرائ بعض التمارين الاسترخائية، تحت اشراف المحضر البدني للمنتخب الوطني.

وظهرت العناصر الوطنية، بمعنويات عالية، وفي أجواء حماسية، قبل ساعات عن موعد انطلاق مباراتهم.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره البوتسواني، برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، مقررة أمسية اليوم الجمعة، انطلاقا من الساعة الثانية زوالا.