بالصور.. عناصر المنتخب الوطني يجرون جولة استرخائية بقسنطينة

قامت عناصر المنتخب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، بجولة استرخائية بمقر اقامتهم بقسنطينة، على هامش تحضيراتهم لودية الرأس الأخضر.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، صور لرياض محرز، وزملائه، خلال هذه الجولة الاسترخائية.

وظهرت العناصر الوطنية، بمعنويات عالية، وفي أجواء مرحة، قبل موعد مباراتهم أمام منتخب الرأس الأخضر.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه وديا، منتخب الرأس الأخضر، غدا الخميس، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة.