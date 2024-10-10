بالصور.. عناصر المنتخب الوطني يجرون جولة استرخائية قبل مواجهة الطوغو

أجرت عناصر المنتخب الوطني، صباح اليوم الخميس، جولة استرخائية، قبل المباراة التي ستجمعهم بمنتخب الطوغو، برسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشرت الفاف، عبر صفحتها الرسمية، مجموعة من الصور، لرفقاء القائد رياض محرز، خلال جولته الإسترخائية بمحيط مقر اقامتهم بعنابة.

وظهرت العناصر الوطنية، خلال هذه الجولة الاسترخائية بمعنويات عالية، قبل ساعات عن موعد انطلاق مباراتهم. أمام منتخب الطوغو.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الطوغولي، مقررة سهرة اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بملعب “19 ماي” بعنابة.