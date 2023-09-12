بالصور.. عناصر المنتخب الوطني يجرون جولة استرخائية قبل مواجهة السنغال

أجرت عناصر المنتخب الوطني، أمسية اليوم الثلاثاء، جولة استرخائية، قبل المباراة التحضيرية التي ستجمعهم بمنتخب السنغال.

ونشرت الفاف، عبر صفحتها الرسمية، مجموعة من الصور، لرفقاء القائد رياض محرز، خلال جولته الإسترخائية بمحيط مقر اقامتهم بالسنغال.

وظهرت العناصر الوطنية، بمعنويات عالية، وفي أجواء حماسية، قبل ساعات عن موعد انطلاق مباراتهم.

يذكر مباراة المنتخب الوطني، ونظيره السنغالي، مقررة أمسية اليوم الثلاثاء، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.