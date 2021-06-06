بالصور.. عناصر المُنتخب المالي تلتقط صور تذكارية رفقة محرز

نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز خطف الأضواء لحظة الدخول لمُعاينة أرضية ملعب مصطفى تشاكر قبل بداية المواجهة، حيث سارعت عناصر مُنتخب مالي لالتقاط صور تذكارية رفقة مُنشط نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا نسخة 2020/2021.

وكان المُنتخب الوطني قد واجه بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة منتخب موريتانيا وديا سهرة الخميس الماضي وفاز عليه برباعية كاملة مقابل هدف وحيد، في حين سيُجري أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي آخر مُباراة ودية لهم في تربص شهر جوان يوم الجمعة المُقبل ضد المنتخب التونسي بملعب حمدي العقربي “رادس” بالعاصمة التونسية تونس.