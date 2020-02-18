بالصور.. عناصر حماية مدنية بالزي المدني يخمدون حريقًا بتيارت

تدخلت اليوم الثلاثاء، عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية تيارت، إستجابة لنداء إستغاثة من طرف أحد المواطنين.

وهذا من أجل إخماد حريق تسببت فيه قارورة غاز، داخل مسكن عائلي بإحدى عمارات حي الإخوة سعدي.

وحسب المصالح المعنية، فإنّه بعد وصول عناصر الحماية المدنية إلى مكان الحادث تبيّن لهم تدخل زملاء لهم تابعين للوحدة الرئيسية، الذين كانوا في راحة بالزي المدني، متواجدين بالصدفة في عين المكان.

أين قاموا بتدخل سريع من أجل إخماد القارورة وتجنب نشوب الحريق في المسكن دون تسجيل أي خسائر مادية وقد لقيت مبادرة هؤلاء العناصر استحسان السكان.