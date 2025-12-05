بالصور.. عنتر يحي يحضر قرعة كأس العالم 2026 إلى جانب نجوم العالم

يتواجد القائد الأسبق للمنتخب الوطني، عنتر يحي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لحضور سحب قرعة كأس العالم 2026، المقررة أمسية اليوم الجمعة.

وتلقى عنتر يحي، دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لحضور سحب القرعة، على غرار العديد من النجوم السابقين لكرة القدم.

وظهر بطل ملحمة أم درمان، قبل ساعات عن انطلاق سحب قرعة كأس العالم 2026، إلى جانب عدة نجوم سابقين، على غرار الإيطالي أليساندرو دالبيرو، والبرازيلي بيبيتو، وغيرهم.

يذكر أن حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، مقرر اليوم الجمعة، انطلاقا من الساعة السادسة مساء، بتوقيت الجزائر.