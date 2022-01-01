بالصور.. عودة بلايلي توقاي وبن عيادة لتدريبات الخضر وفيغولي يواصل الغياب!

واصل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي تدريباتهم أمسية اليوم بمركب العقلة بالعاصمة القطرية الدوحة بعد إلغاء المباراة الودية التي كانت مبرمجة أمسية اليوم أمام منتخب غامبيا.

وإلتحق بتدريبات اليوم العديد من اللاعبين العائدين من الإصابة بفيروس كورونا على غرار بن عيادة، توقاي، ويوسف بلايلي، فيما واصل اللاعب سفيان فيغولي الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكشف الناطق الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود في تصريح للنهار أن إصابة سفيان فيغولي لا تدعو للقلق وأنه يخضع لفترة نقاهم بمركز أسبيتار بالدوحة.