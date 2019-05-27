بالصور.. عوماري يدعو أصحاب المشاريع المقيمين بالخارج الى المساهمة في التنويع الإقتصادي

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري، اليوم الاحد، المستثمرين الوطنيين وأصحاب المشاريع المقيمين بالخارج الى المساهمة في التنويع الاقتصادي للبلاد وأمنها الغذائي.

وأوضح عوماري خلال لقاء جمعه بثلاثين مستثمرا و حامل مشاريع جزائريين جاؤوا من فرنسا والولايات المتحدة و كندا

أنّ الدولة تخصص تسهيلات كبيرة للمستثمرين مع مرافقتهم في اطلاق مشاريع منتجة و ذات قيمة مضافة عالية بهدف

تشجيع توفير مناصب الشغل و تنويع الصادرات الوطنية.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لإحاطتهم علما بالفرص المتاحة للمستثمرين و الاليات التي تسمح لهم بالحصول على

العقار الفلاحي والفضاء الغابي.

مؤكدا لهم بأن القطاع الفلاحي مفتوح لجميع المستثمرين، سيما في فرعي الحبوب والحليب.

للإشارة، استقبل شريف عماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقر الوزارة مجموعة من المستثمرين

الجزائريين وحاملي مشاريع مقيمين بالمهجر “كندا، الولايات المتحدة الامريكية، فرنسا”.

كما حضر اللقاء سمير شعابنة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ممثل الجالية الجزائرية بالخارج.