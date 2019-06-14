بالصور.. عون حماية مدنية في تبسة ينقذ 3 أطفال من موت إحتراقا خلال يوم راحته

قام عون الحماية المدنية بولاية تبسة قربوسي عادل مساء اليوم، بإنقاذ ثلاثة أطفال من موت محقق احتراقا بالنار.

الحريق شب بمنزل بحي واد الناقص ذراع الامام بتبسة، أين قام عون الحماية المدنية، بإخراج وانقاذ ثلاثة أطفال أعمارهم سنة وسنة ونصف و07 سنوات.

كما أسفر الحريق عن إصابة سيدة تبلغ من العمر 65سنة لها ضيق في التنفس.

المنزل متكون من طابقين الحريق شب بالطابق الثاني والمتكون من أربعة غرف ومطبخ.

حيث تعرض عون الحماية المدنية قربوسي عادل لإصابة على مستوى اليد.

ما استدعى تدخل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بإمداد من وحدة القطاع باب الزياتين.

حيث تم تم امداد المصابة بالاكسجين وتحويلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالجرف بتبسة.