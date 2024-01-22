بالصور.. عُمال بلدية بواكي يزورون وفد الخضر بمقر إقامتهم

قام وفد من عمال بلدية بواكي الإيفوارية، أمس الأحد، بزيارة المنتخب الوطني، بمقر إقامته، مستغلين فرصة تواجده بالمدينة لخوض فعاليات كأس أمم إفريقيا 2023.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، فقد ترأست نائبة رئيس بلدية بواكي تراوري فاتوماتا ديوب الوفد الذي زار فندق الملعب الذي يقيم فيه المنتخب الوطني.

وأوضح بيان الفاف، أن وفد البلدية، كان في إستقباله رئيس الفاف وليد صادي، الذي تبادل أطراف الحديث مع ممثلي هذه المدينة المضيافة.

وجرى خلال هذا اللقاء، تبادل بعض الهدايا الرمزية تأكيدا للعلاقات الممتازة بين الإيفواريين والجزائريين.