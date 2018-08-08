بالصور.. غارات صهيونية على غزة والمقاومة ترد

جددت قوات الاحتلال الصهيوني، عدوانها ليلة الأربعاء، وشنت سلسلة غارات على مواقع متفرقة من قطاع غزة.

فيما أصيب مستوطن وجندي صهيوني مساءً، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، رشقات صاروخية وقذائف تجاه مستوطنات الاحتلال.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أن 6 إصابات وصلت إلى مستشفيات القطاع جراء التصعيد الصهيوني على القطاع.

وذكر أن 3 إصابات بجراح طفيفة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة جراء العدوان.

فيما سجلت إصابة رابعة وسط قطاع غزة، ونقلت إلى مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح جراء العدوان.

ولاحقا أصيب اثنان في بيت لاهيا شمال القطاع.

وقبيل منتصف الليل، شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت بصاروخ مجموعة مواطنين في حي السلاطين غرب مدينة بيت لاهيا.

ما أدى إلى إصابة مواطنين أحدهما حالته خطيرة، نقلا إثرها إلى المستشفى الإندونيسي بالمنطقة.