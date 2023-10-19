بالصور.. غاريدو يباشر مهامه مع اتحاد العاصمة

باشر الإسباني كارلوس غاريدو، المدرب الجديد لاتحاد العاصمة، مهامه على رأس العارضة الفنية للفريق.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، عبر الصفحة الرسمية للفريق على فايس بوك، صور الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها الفريق بملعب “عمر حمادي”.

كما أبرزت هذه الصور، أول ظهور للمدرب كارلوس غاريدو، مع لاعبيه، و إشرافه على هذه الحصة التدريبية، الأولى له مع الفريق.

يذكر أن كارلوس غاريدو، تم تنصيبه مؤخرا على رأس العارضة الفنية لفريق اتحاد العاصمة، خلفا للمستقيل عبد الحق بن شيخة.