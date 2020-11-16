بالصور.. غامبيا تحتجز منتخب الغابون في المطار وأوبميانغ يحمل الكاف المسؤولية

احتجزت السلطات الغامبية، وفد منتخب الغابون في المطار، مع حجر جوازات سفرهم، قبل المواجهة التي ستجمع المنتخبين ضمن تصفيات الكان.

ونشر قائد المنتخب الغابوني، بيار أوبميانغ، صور وتغريدة، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد هذه الحادثة، محملا مسؤولية ما حدث للكاف.

وقال أوبميانغ في تغريدته: “أريد أن أعرف لماذا احتفظت غامبيا بجوازات سفرنا، هل نحن رهائن، هل ستغمض عينيك، أريد أن أرى الحلقة المقبلة من هذا الفيلم”.

وأضاف: “ما حدث لن يقلل من عزيمتنا، لكن لابد أ، يعرف الجميع ما حدث، خاصة “الكاف”، لأنه يتحمل مثل هذه المسؤولية”.

يذكر أن وفد المنتخب الغابون، بقي عالقا في المطار، من مساء يوم الأحد، إلى غاية صباح اليوم الإثنين، ما أثار غضب مسؤولي ولاعبي منتخب الغابون.