بالصور.. غرداية: جمعية “إحسان” الخيرية توزع قفف وألبسة العيد ومعدات طبية بالمنيعة

قامت الجمعية الوطنية للشيخوخة المسعفة “إحسان” بتقديم شحنة من المواد الغذائية والبسة العيد لسكان المنيعة أين سيتكفل المكتب الولائي بتوزيعها على المحتاجين.

هذا و كان في استقبال ممثلي الجمعية وفد ممثل من السلطات المحلية على راسها الوالي المنتدب ورؤساء المصالح الامنية رئيس الدائرة وبلدية المنيعة الى جانب ممثلين من المجتمع المدني و ناشطين الذين رحبو بالمبادرة

كما قدمت رئيسة الجمعية الوطنية للشيخوخة المسعفة السيدة سعاد شيخي شحنة من المعقمات و الكمامات والبسة طبية مهدية من طرف السفارة الفيتنامية الى مستشفى العقيد شعباني لدعم الجيش الابيض به في مواجهته لوباء كورونا

واكد جمال موكلي رئيس المكتب الولائي لجمعية احسان بغرداية ان الشحنة المتمثلة في 300 قفة والبسة عيد وشحنة من المعقمات والكمامات سيتم توزيعها من طرف مكتب الولاية المنتدبة المنيعة خلال الايام المقبلة على مستحقيها.