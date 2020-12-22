بالصور.. غرس شجرة الزيتون بإسم الرئيس تبون في القدس بفلسطين

قامت مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية بغرس شجرة زيتون في أعلى منطقة في القدس بجبل الزيتون بإسم الرئيس تبون.

الشجرة غرستها مؤسسة سيدة الارض الفلسطينية بموقع صعود يسوع، وموطن قبر مريم العذراء وقبر الناسكة رابعة العدوية.

وجاءت هذه المبادرة احتراماً وتشريفاً بإسم الرئيس تبون في رمزية عالية أن للجزائر مُباركة خاصة ليس في قلوب الفلسطينيين

وأضاف بيان المؤسسة ليس في قلوب الفلسطينيين الجزائر في ذرى مقدسات الأمة، في جبل الزيتون في القدس الشريف.

وأشادت المؤسسة بمواقف الرئيس تبون تجاه فلسطين في هذا الزمن الرديء وإعتبرتها بمثابة ضوءٌ ينير الوجدان الفلسطيني والعربي.

وإعتبرت المؤسسة أن الأمر الذي دعاهم إلى البحث عن تكريمٍ لا يُضاهى كأنه كوكبٌ دُرّي يتقد نوراً من شجرةٍ مباركة.

هذه الشجرة المباركة تضرب في أرضٍ مباركة أصلها فلسطينيٌّ ثابت وفرعها جزائريٌّ في السماء، تضيف المؤسسة الفلسطينية.

وخضر مراسيم الغرس كل من مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر كسواني والمحامي احمد الرويضي مستشار الرئاسة الفلسطينية في القدس.

بالإضافة إلى وفد من مؤسسة سيدة الأرض برئاسة كمال الحسيني.

وهذا تحقيقاً لتوأمة فلسطينية جزائرية بين جبل الزيتون وجبل أوراس الأشم، من أجل أن تبقى فلسطين عربية حرة.

وقالت المؤسسة “داعين أن تظل شجرة تبون بظلها كل قلبٍ جزائري آمن بفلسطين قضية له”.

وللإشارة حفل تكريم الرئيس تبون “شخصية العام 2020 “سيكون في 28 ديسمبر في مسرح الهلال تحت عنوان فلسطين قضية الأحرار.