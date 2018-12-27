بالصور.. غرف تبديل الملابس الخاصة بـ”الخضر” قبل مواجهة قطر

تواجد لاعبو المنتخب الوطني المحلي، في غرف تبديل الملابس بملعب “خليفة الدولي”، وذلك قبل مواجهة قطر الودية، ظهيرة اليوم الخميس.

وأظهرت الصور التي وضعها الحساب الرسمي لـ”الإتحاد الجزائري لكرة القدم”، على موقع التواصل الإجتماعي الظروف الممتازة التي وجدها “مُحاربو الصحراء”.

وسينطلق اللقاء بين “الخضر” و”العنابي” بعد دقائق من الآن، في موعد مُهم بالنسبة لنجوم “دوري موبيليس” للمُحترفين.

وسيعمل زملاء عبد الرحمن مزيان، على تقديم أفضل آداء ممكن للفت أنظار، جمال بلماضي، ودفعه لمنحهم الفُرصة مع المنتخب الأول.