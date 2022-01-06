بالصور.. غرف ملابس و وسائل الإسترجاع جاهزة بملعب جابوما بالكاميرون

تزينت غرف تغيير ملابس ملعب جابوما بـ “دوالا” الكاميرونية بحلة جديدة، وهو الذي سيحضتن مباريات الخضر في كأس إفريقيا.

ونقلت النهار صوّر حصرية لوسائل الراحة والاسترجاع الحديثة بعد المباريات بالنسبة للملعب.

كما ستعطي الظروف المواتية حتما دفعة معنوية للقائد رياض محرز وزملائه لتقديم مباريات في مستوى تطلعات الجماهير الجزائرية.

الصور:

طالع أيضا:

وسيكون ملعب “جابوما” في مدينة دوالا على موعد مع احتضان مباريات المنتخب الوطني في الطبعة المقبلة لكان الكاميرون التي ستنطلق في 9 من الشهر الجاري إلى غاية 6 فيفري.

ويتسّع الملعب لـ 50000 مقعد. كما يشمل على مضمار مخصص لألعاب القوى.

ويتكون المركّب كذلك، من ملاعب جوارية ومسبح أولمبي إلى جانب مراكز مؤتمرات و حتى مركز تجاري للتسوّق. بالإضافة إلى فندق تابع له من فئة 4 نجوم.

وكشفت مصادر مُقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم للنهار سهرة الأربعاء عن تغيير طارئ في برنامج الخضر قبل الكان.

مصدر رسمي من الفاف كشف للنهار أن الخضر لن يطيروا اليوم الخميس إلى الكاميرون.

ويعود السبب وراء ذلك إلى نتائج فحوصات كورونا التي أجرتها البعثة الوطنية أمسية الثلاثاء.

والتي لن تخرج نتائجها قبل أمسية الغد في قطر ما يجعل الخضر يطيرون يوم الجمعة الى دوالا بنسبة كبيرة.

وواصل المنتخب الوطني الجزائري سلسلة اللاهزيمة أمسية الأربعاء بعد الفوز على مُنتخب غانا في مواجهة ودية.

المواجهة التي جرت بملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة انتهت بثلاثية دون رد.

وبهذا الفوز وصل أبطال إفريقيا للمباراة الـ34 دون هزيمة ليقتربوا من تحطيم الرقم القياسي العالمي لمنتخب إيطاليا بـ37 مباراة.

ويحتل منتخبا إسبانيا والبرازيل المركز الثاني في ترتيب أطول سلسلة بدون هزيمة بـ36 مباراة.

وقرّر الناخب الوطني جمال بلماضي إجراء عدد من التغييرات على مستوى التشكيلة التي يعتمد عليها خلال مباراة غانا.

وحملت القائمة غياب نجم الخضر رياض محرز الذي فضّل المدرب بلماضي إراحته والإعتماد على ادم وناس في منصبه.