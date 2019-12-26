بالصور.. غلطة سراي يهنئ سفيان فيغولي ويقاسمه احتفاله

الرياضة
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بالصور.. غلطة سراي يهنئ سفيان فيغولي ويقاسمه احتفاله
بقلم كريم.تيغرمت

هنأ نادي غلطة سراي التركي، لاعبه الدولي الجزائري سفيان فيغولي، بمناسبة عيد ميلاده الذي يتزامن مع تاريخ الـ26 ديسمبر من كل عام.

ونشر نادي غلطة سراي، تغريدة في الحسابه الرسمي للفريق على “تويتر”، عبّر من خلالها عن تهانيه لسفيان فيغولي، بمناسبة عيد ميلاده الـ30.

وأرفق النادي التركي، تغريده هذه، بصورة للدولي الجزائري، وصور زملائه في الفريق اللذين قاسموه احتفاله بهذه المناسبة.

وبدوره، هنأ الحساب الرسمي لليغا الإسبانية، بهذه المناسبة، الدولي الجزائري، أين عرض فيديو لأجمل الأهداف التي بصم عليها في إسبانيا، بألوان ناديه السابق فالونسيا.

يذكر أن سفيان فيغولي، يعد ركيزة أساسية في ناديه غلطة سراي، الذي توج معه بعدة ألقاب، منذ انضمامه إليه قبل موسمين.


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