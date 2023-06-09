بالصور.. غوارديولا يجتمع بمحرز في آخر حصة تدريبية قبل نهائي رابطة الأبطال

عقد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا اجتماعا خاصا مع الدولي الجزائري رياض محرز في آخر حصة تدريبية بالعاصمة التركية اسطنبول.

وشوهد المدرب بيب غوارديولا وهو يجتمع مع رياض محرز و يتكلّم معه بطريقة تبرز مدى التركيز عليه كثيرا. قبل 24 ساعة من النهائي المرتقب أمام انتر ميلان في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتشير كل المعطيات إلى اعتماد المدرب “الفيلسوف” على قائد الخضر بشكل أساسي بنسبة كبيرة، في انتظار الإعلان عن القائمة الأساسية غدا قبل النهائي.

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