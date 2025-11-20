بالصور.. غولام في ضيافة نادي أولمبيك مارسيليا

زار الدولي الجزائري الأسبق، فوزي غولام، أمس الأربعاء، مركز تدريبات نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ونشرت إدارة “لوام” عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صور من الزيارة التي قام بها غولام، لمركز تديربات الفريق.

كما حظي الظهير الأيسر الأسبق للخضر، بلقاء مع مدرب مارسيليا، روبرتو ديزربي، بالإضافة لكل من بابلو لونغوريا، مهدي بنعطية، وبيير إيمريك أوباميانغ.

وحسب الصحافة الفرنسية، تدخل هذه الزيارة، ضمن التربص الذي يخوضه فوزي غولام، للحضول على شهادة تدريب صنف ثاني، من الاتحادالأوروبي (UEFA)، والماجيستر، في المناجمنت الرياضي.