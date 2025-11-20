بالصور.. غولام في ضيافة نادي أولمبيك مارسيليا
بقلم كريم تيغرمت
زار الدولي الجزائري الأسبق، فوزي غولام، أمس الأربعاء، مركز تدريبات نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.
ونشرت إدارة “لوام” عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صور من الزيارة التي قام بها غولام، لمركز تديربات الفريق.
كما حظي الظهير الأيسر الأسبق للخضر، بلقاء مع مدرب مارسيليا، روبرتو ديزربي، بالإضافة لكل من بابلو لونغوريا، مهدي بنعطية، وبيير إيمريك أوباميانغ.
وحسب الصحافة الفرنسية، تدخل هذه الزيارة، ضمن التربص الذي يخوضه فوزي غولام، للحضول على شهادة تدريب صنف ثاني، من الاتحادالأوروبي (UEFA)، والماجيستر، في المناجمنت الرياضي.
Un 𝐯𝐢𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐮 des pelouses de @Ligue1 de passage au centre Robert-Louis Dreyfus aujourd’hui 👀🇩🇿@GhoulamFaouzi 👋 pic.twitter.com/lu0i3YbOpS
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 19, 2025
رابط دائم : https://nhar.tv/dJ0FN