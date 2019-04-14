بالصور.. “غولام” يبعث رسالة مُشفرة لبلماضي

بعث الظهير الأيسر لفريق “نابولي” الإيطالي” “فوزي غولام” برسالة مشفرة للناخب الوطني “جمال بلماضي” سهرة اليوم الأحد.

وبعد مُشاركته ل90 دقيقة جديدة مع فريقه “نابولي” في مواجهة “كييفو فيرونا” التي جرت أمسية اليوم نشر تغريدة على “التويتر”.

وجاء في التغريدة:”فوز مُهم جدا لعديد الأسباب، أشعر أنني في حالة جيدة وقادر على مواكبة ريتم المباريات”.

“الآن حان موعد التفكير في مواجهة أرسنال في “اليوروبا ليغ” التي ستكون صعبة جدا لكن علينا الإيمان بقدراتنا”.