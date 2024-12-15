بالصور.. غويري يتعرض لإصابة في مواجهة أنجي

تعرض الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم الأحد، لإصابة، خلال مشاركته في المباراة التي جمعت ناديه رين، بالضيف نادي أنجي.

وشارك غويري، أساسياً ضمن تشكيلة ناديه رين، في المباراة التي جمعتهم بنادي أنجي، ضمن الجولة الـ15 من الليغ1 الفرنسية.

وبعد مرور أقل من ربع ساعة من بداية اللقاء، تعرض الدولي الجزائري لإصابة على مستوى الركبة، بعد تدخل عليه من مدافع نادي أنجي.

وأجبرت هذه الاصابة، اللاعب أمين غويري، من مغادرة أرضية الميدان، تحت عناية الطاقم الطبي لنادي رين.