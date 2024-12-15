بالصور.. غويري يتعرض لاصابة في مواجهة أنجي

تعرض الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم الأحد، لاصابة، خلال مشاركته في المباراة التي جمعت ناديه رين، بالضيف نادي أنجي.

وشارك غزيري، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه رين، في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي أنجي، ضمن الجولة الـ15 من الليغ1 الفرنسية.

وبعد مرور أقل من ربع ساعة من بداية هذه المباراة، تعرض الدولي الجزائري لاصابة على مستوى الركبة، بعد تدخل عليه من مدافع نادي أنجي.

وأجبرت هذه الاصابة، اللاعب امين غويري، من مغادرة أرضية الميدان، تحت عناية الطاقم الطبي لنادي رين.