بالصور.. غويري يستقبل في الفيلودروم بالعلم بالوطني

لقي الدولي الجزائري أمين غويري ترحيبا كبيرا من قبل جماهير أولمبيك مارسيليا خلال دخوله أرضية ميدان ملعب “فيلودروم”، اليوم الأحد، قبل إنطلاق مواجهة ليون في الليغ 1.

وقام جمهور بوضع راية جزائرية عملاقة في المدرج الجنوبي المعروف لدى أنصار “لوام”، كما شكلوا عدد من اللافتات الصغيرة تحمل صور أمين غويري. في رسالة دعم معنوي كبير.

إلى جانب ذلك، عنون الموقع الرسمي لنادي الجنوب الفرنسي عبر الصفحة الرسمية باللاعب “فيلودروم نَوَّر بوجودك يا غـويـري.. مرحبا بيك خو”. متمنيين له التوفيق في مشواره الكروي.

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