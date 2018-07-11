بالصور.. غياب مركز بيداغوجي للتكفل بالمتخلفين ذهنيا يؤرق الأولياء بتبسة

دق أولياء الأطفال المتخلفين ذهنيا ببلدية بئر العاتر بتبسة، ناقوس الخطر، لصعوبة ما يعانيه أطفالهم.

حيثأن أبناءهم يواجهون مصيرا مجهولا، بعد أن أدخلتهم الظروف التي يعيشونها في دوامة.

ويطالب الأولياء والي الولاية بالتدخل للتعجيل بفتح المركز البيداغوجي المتخصص، للتكفل بأبنائهم وتوفير العلاج النفسي لهم.

فالصعوبات التي يواجهها الأولياء لعدم فهم تصرفات ابنائهم جعل العائلة تصارع الزمن من أجل التكفل بمصابها بأحسن الطرق والوسائل في ظل غياب مركز بيداغوجي متخصص لهذه الفئة.

من جهته وعد مدير النشاط الإجتماعي لولاية تبسة أن الإنتهاء بإنجاز المركز سيكون في أقرب وقت ممكن.