بالصور.. غياب مستشفى يرقي للمستوى بأمجدل يدفع السكان للإحتجاج في المسيلة

قام مواطنوا مدينة أمجدل الواقعة في المسيلة، صباح اليوم الأحد، بوقفة إحتجاجية سلمية رافعين جملة من المطالب.

ومن هاته المطالب التي رفعها سكان أمجدل بناء مستشفى بمواصفات تليق وتناسب الدائرة من حيث السعة والتجهيز.

وقد جاب الشباب مختلف شوارع المدينة رافعين وحاملين الشعارات التي كتبت عليها جملة إنشغالاتهم و مطالبهم.

كما أن أغلبية تجار المنطقة أغلقوا محلاتهم اليوم الأحد، وأبوا أن يشاركوا إخوتهم من الشباب هاته الوقفة السلمية.

الوقفة لم تسجل أية إنزلاق ولم تكن هناك مشادات مع قوات الأمن التي كانت حاضرة ومرافقة للوقفة الإحتجاجية.