بالصور.. “فاطمة الزهراء” رعية نيجيرية تخرج إلى الدنيا في سيارة الإسعاف بالبليدة

وضعت، مساء اليوم، سيدة من النيجر مولودها في سيارة الاسعاف التابعة للحماية المدنية لولاية البلدية.

تدخلت الوحدة الرئيسية بالبليدة بالقرب من محطة القطار وسط مدينة البليدة من أجل حالة ولادة لرعية نيجيرية تبلغ من العمر 27 سنة، بعد تلقي النداء عبر رقم النجدة من طرف مواطنين.

وتم إرسال سيارة اسعاف طبية مزودة بطبيب لدراسة الحالة، وعند وصول الطبيب وجد الرعية مستلقية في الشارع بجوار روضة الأطفال “باية” تحاول وضع مولودها، تم مساعدتها من طرف الطبيب وطاقم سيارة الاسعاف حيث وضعت مولودها داخل سيارة الاسعاف.

تم معاينة “فاطمة الزهراء” المولودة النيجيرية داخل سيارة اسعاف جزائرية من طرف الطبيب الذي استكمل عملية قطع الحبل السري التي ولدت في صحة جيدة وإجلائها مع والدتها نحو مستشفى بن بو العيد للتكفل الطبي.