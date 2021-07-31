بالصور.. فاليري أبو شقرا تُرزق بطفلتين توأم

إزدان فراش الممثلة اللبنانية وملكة الجمال اللبنانية، فاليري أبو شقرا، بطفلتين توأم. وشاركت الفنانة جمهورها بالصور الأولى لها مع طفلتيها من غرفة الولادة، وظهرت وهي تحتضنهما وتقبلهما بسعادة.

وعلقت فاليري على الصورة قائلة: “نعمتان صغيرتان”.

وانهالت التعليقات على الفنانة من جمهورها وزملائها الفنانين، بالمباركة لها بولادة طفلتيها، وتهنئتها بصحتها.

وأنجبت فاليري توأمها في أحد مستشفيات العاصمة بيروت ولم تفصح بعد عن اسمي طفلتيها.