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فن وثقافة

بالصور.. فاليري أبو شقرا تُرزق بطفلتين توأم

بقلم نادية بن طاهر
بالصور.. فاليري أبو شقرا تُرزق بطفلتين توأم
الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا
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إزدان فراش الممثلة اللبنانية وملكة الجمال اللبنانية، فاليري أبو شقرا، بطفلتين توأم. وشاركت الفنانة جمهورها بالصور الأولى لها مع طفلتيها من غرفة الولادة، وظهرت وهي تحتضنهما وتقبلهما بسعادة.

وعلقت فاليري على الصورة قائلة: “نعمتان صغيرتان”.

وانهالت التعليقات على الفنانة من جمهورها وزملائها الفنانين، بالمباركة لها بولادة طفلتيها، وتهنئتها بصحتها.

وأنجبت فاليري توأمها في أحد مستشفيات العاصمة بيروت ولم تفصح بعد عن اسمي طفلتيها.

فاليري ابو شقرا

فاليري ابو شقرة

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966722
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