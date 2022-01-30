بالصور.. فتاة تورط غرينوود واليونايتد يعلن ايقافه

تورط نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ميسون غرينوود، في فضيحة، بطلتها صديقته التي وجهت ضده اتهامات خطيرة.

ونشرت الفتاة هارييت روبسون، مجموعة من الصور، ومقطع فيديو، تظهر من خلالهم تعرضها للضرب والتعنيف.

كما وجهت هارييت، أصابع الاتهام لصديقها، في العنف الجسدي الذي تعرضت له، من نجم اليونايتد غرينوود.

ونشرت الفتاة تسجيل صوتي، أكدت من خلاله أن سبب هذه الحادثة، هو اجبرها من طرف غرينوود، على ممارسة علاقة معه.

إدارة اليونايتد، نشرت بيان مختصر جاء فيه: “ميسون غرينوود لن يعود إلى التدريبات أو لعب المباريات حتى إشعر آخر”.

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