بالصور ..فتاتين وقاصر ضمن شبكة لتزوير العملة الوطنية بتيزي وزو

أطاح أمن دائرة واڨنون،التابع للمديرية أمن تيزي وزو، بشبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية و تقليدها لترويجها عبر اقليم بولاية تيزي.

الشبكة متكونة من 6 أشخاص من بينهم فتاتين و قاصر ليبقى اثنين متورطين في حالة فرار من بينهما ايضا امرأة.

وجاءت تفاصيل الواقعة بعد تحديد هوية أحد المتورطين من هذه الشبكة.

و ذلك بتوقيف مركبته السياحية التي كان على متنها برفقة 3 أشخاص من بينهم فتاتان و قاصرة.

ليتم استرجاع مبالغ مالية مزوّرة من 25 ورقة نقدية مزوة من فئة 2000 دينار جزائري اي ما يعادل خمسة ملايين سنتيم .

المحجوزارت كانت مخبأة بأحكام عند إحدى الشابتين.

و حسب ما أسفرت عليه التحريات التي قام بها أمن واڨنون، كانت هذه الشبكة تقوم ترويجها كأوراق نقدية حقيقية في العديد من المناطق من محطات بنزين و مراكز تجارية.

بالإضافة إلى حجز المركبة المستعملة و اغراض اخرى كانوا يستعملونها لتقليد الأوراق النقدية الوطنية و جهاز كاشف للمعادن من نوع Casto، و هواتف نقالة كان يستعملها المتورطون الستة.

وسيتم تقديم المتورطين اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى حكمة تيقزيرت، من أجل تكوين جمعية مختصة لغرض الاعداد لجناية تزوير النقود بالعملة الوطنية و تقليدها بغرض ترويجها .