بالصور ..فتاتين وقاصر ضمن شبكة لتزوير العملة الوطنية بتيزي وزو

أطاح أمن دائرة واڨنون،التابع للمديرية أمن تيزي وزو، بشبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية و تقليدها لترويجها عبر اقليم بولاية تيزي.
الشبكة متكونة من 6 أشخاص من بينهم فتاتين و قاصر ليبقى اثنين متورطين في حالة فرار من بينهما ايضا امرأة.
وجاءت تفاصيل الواقعة بعد تحديد هوية أحد المتورطين من هذه الشبكة.
و ذلك بتوقيف مركبته السياحية التي كان على متنها برفقة 3 أشخاص من بينهم فتاتان و قاصرة.
ليتم استرجاع مبالغ مالية مزوّرة من 25 ورقة نقدية مزوة من فئة 2000 دينار جزائري اي ما يعادل خمسة ملايين سنتيم .
المحجوزارت كانت مخبأة بأحكام عند إحدى الشابتين.
و حسب ما أسفرت عليه التحريات التي قام بها أمن واڨنون، كانت هذه الشبكة تقوم ترويجها كأوراق نقدية حقيقية في العديد من المناطق من محطات بنزين و مراكز تجارية.
بالإضافة إلى حجز المركبة المستعملة و اغراض اخرى كانوا يستعملونها لتقليد الأوراق النقدية الوطنية و جهاز كاشف للمعادن من نوع Casto، و هواتف نقالة كان يستعملها المتورطون الستة.
وسيتم تقديم المتورطين اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى حكمة تيقزيرت، من أجل تكوين جمعية مختصة لغرض الاعداد لجناية تزوير النقود بالعملة الوطنية و تقليدها بغرض ترويجها .
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