بالصور.. فتح معبر الطالب العربي بالوادي استثناء لإجلاء أزيد من 400 جزائري عالق بتونس

تم فتح معبر الطالب العربي بالوادي استثناءا لإجلاء ازيد من 400 جزائري عالق بتونس بعد مطالب من الجزائريين العالقين بتونس.

واستجابت السلطات العليا للبلاد بالتنسيق مع السلطات التونسية لمطلب الجزائريين بإجلاء 400 جزائري.

عملية الاجلاء خصصت لها السلطات معبر الطالب العربي فقط، بعد اتخاذ كل التدابير والاجراءات من قبل القنصلية.

وسخرت للعملية كل الامكانيات البشرية واللوجستية خاصة ان الوافدين يتعلق الامر بكل الجزائريين ومن كل الولايات.

وسيتم تحويل العائلات بواسطة حافلات مباشرة للحجر الصحي بالفنادق المسخرة لذلك.

وناشد العالقون السلطات العليا بالتدخل لاجلادهم من تونس واغلبهم المتنقلين للعلاج.