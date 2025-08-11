بالصور.. فتيات الخضر في تربص تحضيري استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

دخل المنتخب الوطني للاناث فئة أقل من 20 عاما، أمس الأحد، في تربص تحضيري بمركز سيدي موسى، استعداد لتصفيات كأس العالم 2026.

ووجه المدرب سيد أحمد مواز، الدعوة لـ26 لاعبة، من بينهم سبعة لاعبات من خارج الوطن، للمشاركة في هذا التربص الذي سيدوم إلى غاية 18 اوت الجاري.

وتدخل هذه التحضيرات استعداد للمباراة المزدوجة لفتيات الخضر، ضد نظيراتهن من منتخب السنغال، في اطتار تصفيات كأس العالم 2026، المقررة ببولندا.

يذكر أن المنتخب الوطني للاناث (أقل من 20 عاما)، يواجه نظيره السنغالي، ذهابا، وإيابا، شهر سبتمبر المقبل، ضمن الدور الثاني من تصفيات مونديال 2026.