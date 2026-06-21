بالصور.. فتيات “الخضر” لكرة اليد يغادرن إلى الصين

غادرت بعثة المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، لأقل من 20 سنة، صبيحة اليوم الأحد، أرض الوطن باتجاه الصين، تحسبا لخوض بطولة كأس العالم لذات الفئة العمرية.

وستقام البطولة العالمية لـ “U20” بالصين خلال الفترة ما بين الـ 24 جوان الجاري والـ 5 جويلية الداخل.

وكان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، مراد بوسبت، حاضراً بمطار هواري بومدين الدولي لتوديع فتيات “الخضر”.

وحسب بيان نشرته الاتحادية، عبر بوسبت، عن دعمه الكامل لعناصر المنتخب الوطني والطاقم الفني.

كما تمنى بوسبت التوفيق لفتيات منتخب “U20” في هذا الاستحقاق العالمي، وتمثيل الجزائر بأفضل صورة.

مؤكداً حرص الاتحادية على توفير كل الظروف الملائمة لتحقيق مشاركة مشرفة تليق بمكانة كرة اليد الجزائرية.