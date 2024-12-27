بالصور.. فتيات المنتخب الوطني يفزن في ثاني مبارات تحضيرية

حققت فتيات المنتخب الوطني، فئة أقل من (17 عاما)، فوز جديد، أمس الخميس، على حساب سيدات فريق آفاق غيليزان لأقل من (20 عاما).

وجرت هذه المباراة التحضيرية، والتي انتهت لصالح فتيات المنتخب الوطني بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد، بمركز سيدي موسى.

وتداول على تسجيل أهداف فتيات الخضر، كل من عكوش أميليا (د20)، سهول حنان (د48)، وهدف ثالث من رباحي زازاة (د70).

ةتدخل هذه التحضيرات لفتيات المنتخب الوطني، تحضيرا لمواجهتي نظرائهم من منتخب تونس، ضمن تصفيات كأس العام لهذه الفئة، والمقررة في جانفي 2025.