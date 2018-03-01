بالصور.. فتيات “سان دونييه” الفرنسي يُتوجن بكأس الدورة الدولية لكرة القدم النسوية

إفتك فريق “سان دونييه” الفرنسي للإناث كأس الطبعة الثانية من الدورة الدولية لكرة القدم النسوية التي إحتضنتها بلدية أقبو بمدينة بجاية.

وجاء تتويج فتيات الفريق الفرنسي بعد فوزهن في النهائي على فتيات الفريق الرياضي لأقبو مُمثل الجزائر في الدورة بنتيجة خمسة أهداف مُقابل أربعة.

وعرف النهائي حضور العديد من الشخصيات المُهمة على غرار مُساعد مدرب المنتخب الوطني جمال مناد وكذا اللاعب السابق ميلود عيبود.

وحضرت النهائي المُطربة القبائلية لويزة التي أدت مقطع من أغانيها للجمهور الذي غصت به مُدرجات القاعة المُتعددة الرياضات بأقبو.