بالصور.. فرحات:”حان موعد العطلة..”

نشر الدولي الجزائري “زين الدين فرحات” لاعب “لوهافر” الفرنسي صورتين له على موقع التواصل الإجتماعي “إنستاغرام” وهو يقضي عطلته الشتوية.

وأرفق النجم “زينو ” الصورتين اللذين نشرهما اليوم الثلاثاء على صفحته الشخصية بعبارة:”بعد المجهودات تأتي المُكافأة.. الأن موعد العطلة.. “.

وظهر لاعب إتحاد العاصمة السابق في الصورتين وهو يُداعب “الدلفين” داخل حوض السباحة مُستغلا فترة توقف بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

ويحتل فرحات المركز الأول في ترتيب أحسن مُمرري “الليغ 2” الفرنسية ب 11 تمريرة حاسمة في 19 لقاء هذا الموسم.