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الرياضة

بالصور.. فرحة عارمة للاعبين وأنصار سوسطارة بعد التأهل إلى النهائي

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. فرحة عارمة للاعبين وأنصار سوسطارة بعد التأهل إلى النهائي
سوسطارة
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انفجر ملعب 5 جويلية الأولمبي مباشرة بعد إعلان حكم لقاء سوسطارة واسيك ميموزا صافرة النهاية.

وأطلق اللاعبون العنان لأفراحهم رفقة الأنصار وسط الأهازيج الخاصة بإتحاد العاصمة، التي دوت سماء ملعب 5 جويلية التاريخي.

وكان الفريق العاصمي قد فاز بالأدتاء و النتيجة بثنائية مقابل صفر، ليتأهل إلى النهائي لمواجهة يانغ افريكانز التنزاني.

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