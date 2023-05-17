بالصور.. فرحة عارمة للاعبين وأنصار سوسطارة بعد التأهل إلى النهائي
بقلم عزيز طالبي
انفجر ملعب 5 جويلية الأولمبي مباشرة بعد إعلان حكم لقاء سوسطارة واسيك ميموزا صافرة النهاية.
وأطلق اللاعبون العنان لأفراحهم رفقة الأنصار وسط الأهازيج الخاصة بإتحاد العاصمة، التي دوت سماء ملعب 5 جويلية التاريخي.
وكان الفريق العاصمي قد فاز بالأدتاء و النتيجة بثنائية مقابل صفر، ليتأهل إلى النهائي لمواجهة يانغ افريكانز التنزاني.
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