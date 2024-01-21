بالصور.. فرحة عارمة للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بعد الفوز أمام المغرب
بقلم عزيز طالبي
صنع لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد أجواء احتفالية كبيرة في كأس أمم إفريقيا بعد الفوز أمام منتخب المغرب بنتيجة عريضة.
و نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، اليوم الأحد، صورا كثيرة للاعبي المنتخب الوطني وهو يحتفلون بطريقة هيستيرية في القاعة التي احتضنت القمة المغاربية بمصر.
وكان الحارس غضبان ورفقاؤه قد فازوا بالأداء و نتيجة 30 مقابل 23 أمام المغرب وبإريحية كبيرة في المباراة التي جرت في مصر.
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