بالصور.. فرقة “البحارة” تمتع جمهور تيسمسيلت

أمتعت الفرقة الغنائية “البحارة” بقيادة الفنان الصادق جمعاوي بعد ظهر اليوم الجمعة جمهور دار الثقافة “مولود قاسم نايت بلقاسم”.

وقدم أعضاء هذه الفرقة التي ذاع صيتها سنوات السبعينيات والثمانينات أجمل الأغاني التي اشتهرت بها وأبرزها “شكرا أستاذي”.

وأعجب الجمهور الحاضر بقوة بمسرح المؤسسة الثقافية بأداء أعضاء فرقة “البحارة” الذين برعوا في أدعاء مجموعة من الأغاني.

منها الأغنيتين الجديدتين “وحدة وحدة الجزائر موحدة” و”اللهم أحفظ الوطن واشفي رئيسنا” إلى جانب أغانيهم القديمة منها “جيبوها يا لولاد”.

الحفل الغنائي الذي دام قرابة الساعتين تخلله عروض ترفيهية وبهلوانية حظيت بإعجاب الأطفال الذين حضروا رفقة أوليائهم.