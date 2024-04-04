بالصور.. فريق “ديزاد ماتش” يتوج بلقب دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة

توج فريق ديزاد ماتش بلقب الطبعة الثالثة لدورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة بعد الفوز أمام فريق كنال ألجيري من التلفزيون العمومي.

وانتهت المباراة بفوز ديزاد ماتش بضربات الترجيح بـ 3 مقابل 2.

كما عرفت المباراة حضور مستشار رئيس الجمهورية كمال سيدي السعيد ووزير الاتصال محمد لعقاب ورئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العمومييين شرف الدين عمارة.

إلى جانب ذلك، نظمت مباراة ودية قبل النهائي بين الفنانين وقدامى الرياضيين، في شاكلة ميكيداش وطارق غول و الفنان مروان قروابي.