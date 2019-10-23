بالصور.. فريق طبي شاب ينجح في استئصال ورم كيسي وزنه 4 كلغ من بطن عجوز بباتنة

نجح صباح اليوم فريق طبي شاب من المؤسسة العمومية الاستشفائية نقاوس بباتنة في استئصال ورم كيسي لعجوز تبلغ من العمر 65 سنة.

وتنحدر العجوز من دائرة اولاد سي سليمان، وحسب الطبيب الجراح فإن الورم الكيسي وزنه 4 كلغ، واستأصل من المبيض الأيمن.

وأضاف الطبيب في تصريح لـ”النهار أونلاين”، أن الحالة الصحية للمريضة في تحسن مستمر.

من جهته مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية نسيم بن يوسف، أكد أن المريضة أجرت فحوصات خارجية بينت ضرورة اجراء عملية.

وتم التكفل بها على مستوى المؤسسة وتحديد موعد لإجراء العملية وهو تاريخ اليوم الاربعاء.

وتفاجأ الفريق الطبي بالحجم غير المتوقع للورم الكيسي، الذي بلغ 4 كلغ في حادثة نادرة.